Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 25.hafta maçında, 3 Mart Pazar günü, Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda.

4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sahasında Bodrum FK’yı 2-1 yenerek son veren Ahlatcı Çorum FK, bu hafta da 1 puan gerisinde olduğu play-off potasındaki Bandırmaspor’u konuk edecek. Galip gelmesi halinde 2 haftalık aradan sonra yeniden play-off potasına girecek olan Ahlatcı Çorum FK’da teknik direktör Serkan Özbalta tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı süren Atakan Cangöz dışında eksik bulunmuyor.

39 puanla 6.sırada yer alan Bandırmaspor’la 38 puanlı 8.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Ömer Faruk Gültekin’in yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Erkan Akbulut ile Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Batman bölgesinden Mehmet Terece de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.