Pınar Teknoloji Tasarım/Sağlık Koleji Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı katkılarıyla Erasmus projesi kapsamında 20 öğrenci ve 4 öğretmen ile Almanya’da staj programının üçüncü bölümünü 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ile başarıyla tamamladı.

Geriye kalan tek ve son hareketlilik programı kasım ayında tamamlanacak. Bu tamamlanacak son programda da öğrenciler teklif alabilirler. Şu an toplam 8 öğrenci Almanya’da çalışma ve üniversite de okuma fırsatı elde ettiler.

Tasarım Teknoloji Koleji, Avrupa stajının 3 hareketlilik programında toplam 15 öğrencinin 8’inin Almanya’da iş bulma fırsatı bulmuş olması çok büyük bir başarı olarak niteleniyor.

Pınar Koleji öğrencilerine sağladığı tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Europass Belgesi ( Avrupa'nın farklı ülkelerinde eğitim görme ve çalışma ile ilgili güvenilir akredite edilmiş belge ) sayesinde Hümeysa Dur, İrem Ay ve Pelin Sırça isimli öğrenciler iş teklifi almışlardı.

Bu öğrencilerin yanı sıra Oğuz Kağan Avlar, Yusuf İrtük, Murat Bozkafaoğlu, Baran Sözüdoğru ve Ahmet Emin Duran olmak üzere sekiz öğrenci staj dönemi sonunda büyük bir başarı elde edip Almanya’da hem okuma hem de çalışma fırsatını yakaladılar.

Üç yıl sürecek olan eğitim-öğretim hayatları sonunda öğrenciler haftanın üç günü eğitim, iki günü ise işyerlerinde çalışarak iş ve eğitim hayatlarına adım atacaklar.

Pınar Koleji öğrencilerinden Oğuz, Ahmet ve Baran 12. sınıfta eğitimleri devam ettiği için okullarından mezun olmalarının ardından yurtdışı süreçleri başlayacak.

Murat ve Yusuf mezun oldukları için önceki öğrencilerden Hümeysa , İrem ve Pelin gibi Almanya süreçleri başlamış oluyor.

Pınar Teknoloji Tasarım Koleji Yöneticisi Onur Yazgan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öğrencilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayinde kaderini değiştiren Selçuk Bayraktar Beyefendi gibi olmalarını istiyoruz. Covit aşısını bulan, akademisyen Prof. Dr. Özlem Türeci Hanımefendi ve Uğur ŞAHİN Beyefendi gibi olmalarını istiyoruz.

Ya da Mercedes SLK ve C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen EQS ve Volkswagen Golf GTI şimdi de TOGG arabalarının tasarımcısı Murat Günak Beyefendi gibi olmalarını istiyoruz. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde Kimya Nobel ödülü alan Prof.Dr. Aziz Sancar Beyefendi gibi tüm insanlığa hizmet edip dünyanın hayran kaldığı, ülkesini, milletini unutmayan insanlar olmalarını istiyoruz.”

Öğrenciler adına konuşan Baran Sözüdoğru ise, “ Staj esnasında diğer ülkelerden gelen yaşıtlarımızı görüp onlardan daha yetenekli olduğumuzu görmemiz bizi çok mutlu etti. Pınar Teknoloji Tasarım/Sağlık Kolejini açarak bize eğitim imkânı veren başta kurucumuz Murat Yıldırım Bey’e bizlerin üzerinde emeği olan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder ve sonsuz şükranlarımızı sunarız.” dedi.

(Haber Merkezi)

