Keman dinletisi esnasında gerçekleştirilen sergiyi çok sayıda vatandaşın yanısıra AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da gezdi.

Farklı malzemeler kullanarak üretim aşamalarının tek tek yaparak ve yaşayarak öğrenen öğrenciler, çizgisel tasarımlarını üç boyuta aktararak belirli oran ile büyüterek veya küçülterek tasarıma uygun birebir nesneleri uygun renklere boyayıp birleştirerek son görünümü elde ediyorlar.

Serginin açılışında yapılan açıklamada, “Teknoloji Tasarım Koleji, öğrencilerinin donanımını artırmak ve ülkemizde yazılım alanındaki boşluğu doldurabilmek için Kolej öğrencilerine ek olarak yazılım dersleri verilecektir.

Pınar Teknoloji Tasarım Koleji gelişen ve değişen yeni yazılım programlarıyla artık MyTeknoloji Koleji olarak isim değiştirip yeni oluşan konsepti ile eğitim ve öğretimine devam edecektir.

Bu imkânları tanıyan ve yol gösteren kurucumuz Murat Yıldırım'a teşekkür ederiz. Okulumuz artık MyTeknoloji Koleji adıyla Çorum'da hizmet vermeye devam edecektir” denildi.