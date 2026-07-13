Komşu ilimiz Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan üzücü olayda, kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çiftten ikinci acı haber geldi. 11 gündür Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Rahime Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde 1 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, kiraz yedikten kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirirken, eşi Rahime Derin de 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen incelemede, Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı uygulandığı belirlendi. Çiftin, bu nedenle tarım ilacından etkilenerek zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve analizlerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, tarım ilacı kullanımında gerekli güvenlik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi.