Çorum Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır faaliyet gösteren Sarıtaş Oto Bakım Servisi'nin sahibi Arif Sarıtaş, geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, köydeki evinde çatı tamiri yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu ağır yaralanan Sarıtaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Genç yaşta yaşamını yitiren Arif Sarıtaş'ın vefatı, ailesi, yakınları ve sanayi esnafını yasa boğdu.
Merhum Arif Sarıtaş'ın cenazesi, dün Abdalata Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ