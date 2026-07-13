İYİ Parti Çorum Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en önemli nüfus sorununun gençlerin geleceğe duyduğu güvenin azalması olduğunu belirtti.

Genç işsizliği ve ekonomik zorlukların aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı güçleştirdiğini ifade eden Özeşer, nüfus politikasının yalnızca doğum oranlarını artırmaya yönelik değil, ekonomi, eğitim ve sosyal devlet politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de doğurganlık hızının son yıllarda düşüş gösterdiğine dikkat çeken Özeşer, bu durumun uzun vadede iş gücü, sosyal güvenlik ve ekonomik büyüme açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

Aile yapısının güçlenmesi için ekonomik istikrar, barınma çözümleri ve kadınlara yönelik destekleyici sosyal politikaların önemine işaret eden Özeşer, nüfus meselesinin günlük siyasi tartışmaların ötesinde, uzun vadeli devlet politikası olarak ele alınması çağrısında bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR