Çorum’un yıllardır çözüm bekleyen ulaşım projeleri arasında yer alan İskilip-Tosya yolu için önemli bir gelişme yaşanıyor. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın uzun süredir takip ettiği proje kapsamında, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü ile Karayolları Samsun Bölge Müdürü, bugün güzergâhta incelemelerde bulunacak.

Edinilen bilgilere göre program, saat 11.00 sıralarında Tosya’da düzenlenecek kahvaltı programıyla başlayacak. Buluşmaya İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Tosyalı siyasetçiler ve basın mensupları da katılacak.

Toplantının ardından Karayolları Kastamonu ve Samsun Bölge Müdürlüklerinin teknik ekipleri, yol ve proje mühendisleri, Tosya’dan İskilip’e kadar uzanan güzergâhta sahada detaylı incelemeler yapacak. Projenin geleceği açısından kritik önem taşıyan ziyaretin ardından gün sonunda teknik değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yıllardır gündemde olan İskilip-Tosya yolu için gerçekleştirilecek bu inceleme, projenin hayata geçirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.