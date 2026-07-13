Hattuşa Kazdağları Termal Otel, geleneksel buluşmasında Türkiye’nin siyaset, yargı ve kamu yönetiminden önemli isimleri ağırladı.

Hattuşa Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, üst düzey konuklar bir araya geldi.

Yıllardır gelenek haline gelen buluşmaya, TBMM Önceki Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Edremit Kaymakamı Ahmet Odasbaşı, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, Balıkesir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer bazı davetliler katıldı.

Yemek, samimi bir atmosferde güzel bir sohbete sahne oldu.