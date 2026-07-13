Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, son günlerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik sergilenen saygısız tavırların ve Kur'an ayetlerinin kamuya açık bir etkinlikte okunmasına veya sergilenmesine dahi tahammül gösterilmemesinin, milletimizin vicdanını derinden yaraladığını belirterek, “Bu anlayış, sadece dini değerlere değil, aynı zamanda farklı inanç ve düşüncelere saygı ilkesine de zarar vermektedir” dedi.

“Bu gençlik nereye gidiyor?” sorusunu yönelterek, “Gençlerimizin, inanç değerlerine karşı öfke ve tahammülsüzlükle değil; saygı, ahlak ve sağduyu ile yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadesini kullanan Şanal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kur'an-ı Kerim'e yönelik her türlü saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyoruz. Aileleri, eğitim camiasını, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili tüm kurumları gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, farklı inançlara saygıyı esas alan bir anlayışla yetişmesi için daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin teminatı; inançlara, kutsallara ve birbirimizin değerlerine karşı saygıyı güçlendirmektir. Kur'an-ı Kerim'e uzanan her saygısız elin karşısında, hukuk ve demokrasi içinde durmaya devam edeceğiz.