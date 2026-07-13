CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yozgat Havalimanı’nın tamamlanmak üzere olduğu yolundaki haber üzerine yaptığı değerlendirmede, Karadeniz bölgesinde ihracat birincisi, Türkiye 12’ncisi olan ve 6 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşan Çorum’un, Salim Uslu’nun deyimiyle “uçağı havada görmeye” devam ettiğini söyledi. Milletvekili Tahtasız’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; ‘Yozgat Havalimanı Projesi’nde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilen Yozgat Havalimanı’nda 20 bin metrekarelik terminal binasının kaba inşaatının tamamlandığı, ince inşaat ve çelik imalat çalışmalarının devam ettiği’ vurgulandı.

Haberi okuyunca AKP eski Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun ‘Havada uçak gören Çorumlu havaalanı istiyor’ sözü aklıma geldi.

Şimdi Çorumlular, Amasya’dan, Tokat’tan, Kastamonu’dan kalkan uçakları gördükçe, Yozgat’ın havaalanı yapım haberlerini okudukça, Rize’de denizin doldurularak havaalanı yapıldığını işittikçe haklı olarak ‘Amasyalı, Tokatlı, Kastamonulu kendi şehrinden istediği yere uçuyor, biz de uçakları seyrediyoruz’ diye hayıflanıyor ve nedenini sorguluyor.

Çorumlu sanayici ihracatta uçuyor, Çorum 7500 yıllık tarihiyle tarihi ve kültürel zenginlikleriyle uçuyor ama Çorumlular 27 yıldır kendi şehrinden uçamıyor. Uçağı havada görüyor.

1999 yılında temeli atılan, 2002 yılında yatırım programından çıkarılan Çorum Havalimanı, çürümeye terk edilmeyi değil tamamlanmayı bekliyor.

Karadeniz bölgesinde ihracatta birinci, Türkiye genelinde 12’nci sırada olan Çorum, ihracatta 6 milyar seviyesini zorlarken, Yozgat’ın ihracat rakamı 122 milyon dolarda seyrediyor.

İş insanlarımız yeni bağlantılar kurmak için, Çorumlu hemşehrilerimiz Türkiye’nin her şehrinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için Amasya Merzifon askeri Havalimanı’nı kullanmak zorunda. Merzifon’dan ise yalnızca İstanbul’a tek sefer var. Özellikle yaz aylarında İzmir’e, Antalya’ya, Bodrum’a seferler konulsun diye dilimizde adeta tüy bitti ama ne duyan var ne de çözüm üreten!

Hemen her alanda bölgenin birincisi, Türkiye sanayisinin yüz akı olan Çorum uçmayı herkesten çok hak ediyor.

Çorumlular uçağı havada görmek değil, binmek istiyor artık.”