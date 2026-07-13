2026 yılı ön başvuru döneminde Çorum'dan 38 proje başvurusu alındı. Yaklaşık 10 milyar TL yatırım tutarı ve 2.121 kişilik ilave istihdam öngören bu başvurular, Çorum’un güçlü sanayi altyapısına, doğru belirlenen yatırım konularına ve yatırım ortamına duyulan güveni ortaya koyuyor.

Çorum Valiliği’nin konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu teşvik programının, yatırım açısından Çorum’un cazibesini güçlendirdiği belirtildi. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün basın bülteninde şu bilgiler verildi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2025 yılında hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde, Çorum'da ilk yıl için dört stratejik yatırım alanı belirlendi. Bu yatırım alanları, ilimizin mevcut üretim altyapısı, rekabet avantajları ve gelişme potansiyeli dikkate alınarak tespit edildi ve bu doğrultuda proje çalışmaları gerçekleştirildi.

Programın ilk uygulama yılında elde edilen sonuçlar ise Çorum'un yatırım potansiyelini ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini ortaya koydu.

ÇORUM’DA 6 STRATEJİK YATIRIM DESTEKLENECEK

2025 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Çorum için belirlenen alaşımlı döküm ürünleri üretimi, raylı sistemler imalatı, iş makineleri üretimi ile likit yumurta ve yumurta tozu üretimi başlıklarında toplam 6 yatırım projesi desteklenmeye hak kazandı. Yaklaşık 3,3 milyar TL sabit yatırım ve 396 kişilik ilave istihdam öngören bu projeler, Çorum'un yüksek katma değerli üretim altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

PASTÖRİZE SIVI YUMURTA VE YUMURTA TOZU

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden biri olan Çorum'da ilk kez pastörize sıvı yumurta ve yumurta tozu üretimine yönelik yatırımlar hayata geçirilecek. Bu yatırımlarla kabuklu yumurta üretiminin ötesine geçilerek, raf ömrü uzun, gıda sanayinde yaygın kullanılan ve ihracat potansiyeli yüksek işlenmiş yumurta ürünleri üretilecek. Böylece ilimizin güçlü yumurta üretim altyapısı, daha yüksek katma değerli ve ihracat odaklı üretime dönüştürülecek.

METAL SANAYİİ İÇİN RAYLI SİSTEMLER SEÇENEĞİ

Raylı sistemler alanındaki yatırımlarla birlikte Çorum'da yük vagonu, boji ile raylı sistem bağlantı ekipmanlarının üretimi ile bakım ve revizyonuna yönelik yeni üretim kabiliyetleri oluşturulacak. Bu yatırımlar sayesinde ilimizin makine ve metal sanayisinin raylı sistemler tedarik zincirindeki konumu güçlenecek.

Hititlerden günümüze uzanan köklü döküm kültürüne sahip Çorum'da desteklenen alaşımlı döküm yatırımları ise ileri üretim teknolojileri ve çevreci üretim uygulamalarıyla sektörün rekabet gücünü artırırken, yeşil sanayi dönüşümüne de katkı sağlayacak.

BÖLGE İlk 5’TE YER ALDI

2025 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Orta Karadeniz Bölgesi; 20 desteklenen proje, 12,32 milyar TL yatırım büyüklüğü ve 1.338 kişilik ilave istihdam ile Türkiye'deki 26 kalkınma ajansı bölgesi arasında ilk 5 içerisinde yer aldı.

Bu başarıda Çorum, desteklenen proje sayısı ve yatırım büyüklüğüyle bölgenin lokomotif illerinden biri olarak öne çıktı.

2026 ÖN BAŞVURULARINDA ÇORUM 3. İL

Programın ilk uygulama yılında desteklenen yatırımlarla önemli bir başarı elde eden Çorum, 2026 yılı ön başvurularında da Türkiye genelinde en fazla başvuru yapılan ilk 3 il arasında yer alarak yatırımcıların yoğun ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ön başvuru döneminde Çorum'dan 38 proje başvurusu alındı. Yaklaşık 10 milyar TL yatırım tutarı ve 2.121 kişilik ilave istihdam öngören bu başvurular, ilimizin güçlü sanayi altyapısına, doğru belirlenen yatırım konularına ve yatırım ortamına duyulan güveni ortaya koyarken, yatırımcılar tarafından kesin başvuru hazırlıkları sürdürülmektedir.

Bölge genelinde ise 74 proje başvurusu ile Türkiye'deki 26 kalkınma ajansı bölgesi arasında 3'üncü, 27,2 milyar TL yatırım hacmiyle 6'ncı, 5.116 kişilik ilave istihdam taahhüdüyle ise Türkiye birincisi olundu.

ÇORUM’UN STRATEJİK SEKTÖRLERİ BÜYÜYECEK

2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Çorum için Alaşımlı Döküm ve Sıcak Dövme Parçalar Üretimi, Mühimmat Kimyasalları, Gövdeleri ve Alt Sistem Parçaları Üretimi, Orta ve Yüksek Teknoloji İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri ile Isı Transferi Teknolojileri Üretimi ile Orta ve Yüksek Teknoloji Makine Üretimi yatırım konuları belirlendi.

Bu yatırım başlıklarıyla; Çorum'un savunma sanayi, makine-metal ve ileri imalat alanlarındaki rekabet gücünü artırması, yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik etmesi ve ilimizin üretim yapısının dönüşümünü hızlandırması hedeflenmektedir.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM HEDEFİ

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2025 yılında desteklenen stratejik yatırımlar ile 2026 yılı ön başvurularına gösterilen yoğun ilgi, Çorum'un yatırım potansiyelini, güçlü üretim altyapısını ve yüksek katma değerli üretim hedefini bir kez daha ortaya koydu. Hayata geçirilecek yatırımların; üretim kapasitesini, ihracatı ve nitelikli istihdamı artırarak Çorum'un Türkiye'nin önemli üretim ve yatırım merkezlerinden biri olma konumunu daha da pekiştirmesi beklenmektedir.