Sosyal medyadaki Aubameyang’ın

Çorum FK’ya transferi iddiası ve "Çorum’a alışamadığı için İstanbul’da da ev istediği" esprileri hepimizi gülümsetti.

Ancak bir Çorumlu ve Çorum için düşünen fikir üretmeye çalışan biri olarak, bu tatlı iddiayı şehrimiz için harika bir farkındalık fırsatı olarak görüyorum.

Dünyanın birçok yerinde, metropollerin karmaşasından uzak, küçük ama yaşam kalitesi çok yüksek, dünya markası olmuş şehirler var. Demek ki mesele şehrin büyüklüğü değil, insanına sunduğu imkânlar.

Bu eğlenceli gündem vesilesiyle kendimize şu soruyu sormalıyız: "Çorum’u, bir dünya yıldızının bile hayran kalacağı bir şehir haline nasıl getiririz?"

Gelin, bu iddiayı Çorum’u daha da güzelleştirmek için bir vizyon kaynağı yapalım. Hedefimiz belli:

Çorum’u dünya standartlarında sosyal yaşam alanlarıyla donatmak,

Gençlerin ve her yaştan insanımızın keyif alacağı eğlenceli ve yaşayan bir şehir kültürü oluşturmak,

Tarihimizi ve kültürel mirasımızı modern şehircilikle harmanlayarak, burayı tam anlamıyla "yaşanabilir bir marka şehir" haline getirmek.

Aubameyang’ın yolu Çorum’a düşer mi bilinmez ama bizim sevdamız net: Çorum’u sadece kendi insanımız için değil, yolu buraya düşen her dünya vatandaşı için vazgeçilmez ve "tam anlamıyla alışılacak" bir şehir yapmak!

Çorum için düşünmeye, eğlenmeye, kültürü büyütmeye ve bu güzel şehri hak ettiği geleceğe taşımak için çalışmaya değer.