Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez İlçe Teşkilatı’nın 15. Olağan Kongresi’nde mevcut Başkan Mustafa Serdar Avcu yeniden seçilerek güven tazeledi. Kongrede birlik, beraberlik ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu öne çıktı.

Çorum TSO Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye; MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ilçe belediye başkanları, Kamu-Sen’e bağlı sendika temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan heyeti seçimi yapılarak kongre süreci başlatıldı.

AVCU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Mustafa Serdar Avcu yeniden seçilerek görevine devam etti.

Yeni dönemde Merkez İlçe Yönetimi de belirlenirken, teşkilatta istikrar ve devamlılık mesajı verildi.

KAYRICI: “TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ BİR SORUMLULUK”

Kongrede konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti.

Kayrıcı, “Türk milleti; terör, darbeler ve dış tehditlerle birçok kez sınandı ancak hiçbir karanlık senaryoya geçit vermedi” diyerek, MHP’nin her zaman devletin ve milletin yanında olduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin stratejik bir adım olduğunu belirten Kayrıcı, bu sürecin ülkenin iç cephe dayanıklılığını güçlendirdiğini ifade etti. Türkiye’nin bölgesinde “güven adası” haline geldiğini dile getiren Kayrıcı, Cumhur İttifakı’nın bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Ayrıca “Turan Koridoru” projesine de değinen Kayrıcı, bu adımın Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağları daha da güçlendireceğini kaydetti.

ÇIPLAK: “BİRLİK VARSA KARDEŞLİK,

KARDEŞLİK VARSA BAŞARI VARDIR”

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kongrenin sadece bir seçim olmadığını belirten Çıplak, “Bugün burada davamıza olan bağlılığımızı tazelemek ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için bir aradayız” dedi.

MHP’nin zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini ifade eden Çıplak, teşkilatların her şartta davasına ve liderine sahip çıktığını söyledi.

Çorum’da tüm teşkilatların uyum içinde çalıştığını belirten Çıplak, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak akılla hizmet üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı’nın önemine de değinen Çıplak, ittifakın Türkiye’nin bekasını esas alan millî bir irade olduğunu vurguladı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Kongre sonunda Mustafa Serdar Avcu başkanlığında yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Adil Oktay Özçalıkuşu, Ahmet Mama, Ahmet Velidedeoğlu, Batuhan Kutay Keçeci, Cengiz Mert, Eşref Demirkan, Fatih Akbolat, Fatih Alaca, Furkan Kürşat Eker, Furkan Mert, Hakan İlci, Kamil Yiğit, Kerem Şiranlıoğlu, Kürşat İmal, Mustafa Karaman, Mustafa Yılmaz, Recep Aslan, Sinan Tarhan, Şükrü Demiray, Tuygun Hoşnut, Yasin Pehlivan, Ziya Kökden.

Muhabir: Haber Merkezi