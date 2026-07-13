Vali Ali Çalgan, Ensar Vakfı Çorum Şubesi tarafından Çorumlu Obası'nda düzenlenen Yaz Eğitim Kampı'nın açılış programına katılarak gençlere verimli bir kamp dönemi temennisinde bulundu.

Ensar Vakfı Çorum Şubesi tarafından Çorumlu Obası'nda düzenlenen Yaz Eğitim Kampı'nın açılış programı gerçekleştirildi. Programa Vali Ali Çalgan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İstanbul Bağcılar eski Belediye Başkanı ve İstanbul eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ile 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu katıldı.

Açılış programında gençlerle bir araya gelen Vali Ali Çalgan, yaz eğitim kampının hayırlı olmasını temenni ederek, kampın gençlerin milli, manevi ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Vali Çalgan, yaz kampına katılan tüm öğrencilere verimli, başarılı ve güzel bir kamp dönemi dileyerek, bu tür programların gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını da güçlendirdiğini belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK