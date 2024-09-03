Okumuş, “İlk öğretmenleri, okulları ve yeni arkadaşları ile tanışmak üzere uyum eğitimi almaya başlayan öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Personeli yetersiz okullara acilen çözüm bulunması gerektiğine değinen Fatih Okumuş, “2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Personel yetersizliği nedeniyle önümüzdeki haftadan itibaren tüm öğrencilerimizin okula gelmesiyle birlikte temizlik ve bakım-onarım sorunları ortaya çıkacaktır. Kadrolu atama başta olmak üzere yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR