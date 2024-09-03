1973 ile 1994 yılları arasında, bir dönem hariç olmak üzere toplam 16 yıl Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, ilk seçildiği gün, “Bir hekim olarak bana düşen, öncelikle temizliktir, temizlik ise su ile mümkündür.” demiş, sulama amaçlı Seydim Göleti’ni ve Çorum Barajı’nı bağlamak suretiyle Çorum’u susuzluktan kurtarmıştı. Ardından da, özel günlerde ana caddeleri deterjanla yıkatma derecesinde büyük bir temizlik kampanyasıyla Çorum’a, “Türkiye’nin en temiz kenti” unvanını kazandırmıştı.

Bu başarıda, Başkan’ın titizliğine aynı duyarlılıkla katılan Çorum halkının da payı büyüktü. Kılıçcıoğlu’ndan sonra gelen Çorum Belediye Başkanları da, temizlik konusunda aynı dikkat ve hassasiyeti gösterdiler ve Çorum “temiz kent” kimliğini bugünlere kadar korudu.

Ne var ki, son yıllarda bazı duyarsızlık örneklerine tanık olunuyor ki, Çorum’un binbir emekle, özveriyle oluşturduğu “temiz kent” imajına zarar veriliyor. Park ve bahçelerde banklara oturan insanlar, yedikleri ayçiçeğinin kabuklarını yere atarak, çirkin bir kirlilik yaratıyorlar. Uyarıldıklarında da, “temizlik görevlileri bunun için maaş alıyor” şeklinde nezaketsiz bir karşılık veriyorlar.

Almanya’dan izinli gelen bir hemşehrimiz, önceki sabah bir parktaki kameriyenin fotoğraflarını çekerek bize gönderdi. Çöp kutusu kameriyenin hemen önünde olduğu halde, çekirdek kabuklarını küçük bir kese kâğıdında toplayıp çöpe atmak varken, yerlere atıp kirliliğe yol açan insanlarımızın duyarsızlığını dile getiren hemşehrimiz, “Lütfen Çorum’un imajına kıymayın!” diye tüm Çorumlulara çağrıda bulundu.