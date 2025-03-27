Kalaycıoğlu Yoğurtlarının sahibi merhum İsmail Kaleycik'in eşi, Antalya ÇEKVA yöneticilerinden Fatma Kılıçoğlu, TEDAŞ ve Çorum Valiliğinden emekli Bodrum'da yaşayan Nuran Nuriye Kaleycik ve İnegöl Mobilyacı Murat Kaleycik'in anneleri Perihan Kaleycik (86) hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle Antalya Medikal Hastanesi'nde tedavi gören Perihan Kaleycik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi 28 Mart Cuma günü öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazından sonra Antalya Tekelioğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ