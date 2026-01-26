Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde sürüsünden kopup kendi yolunu seçen penguenin davranışını birçok kişi kendine göre yorumladı. Türkiye'de bazı belediyeler de penguenle ilgili paylaşım yaptı. Gülümseten paylaşımda belediyelerin genellikle "merak etmeyin" notuyla aktardığı görüntülerde penguene çorba içirdiler, tesislere götürdüler, belediye başkanı ile buluşturdular, "Dünyanın merkezi Çorum"a bile götürdüler.

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi de "Nereye gittiğini merak edenler olmuş" ifadesini kullanarak görüntü paylaştı. Görüntüde belediyenin tesislerine ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile yan yana penguene yer verildi.



Elazığ Belediyesi, paylaşımında, "Son günlerde sürüsünden ayrılıp tek başına yola çıkan pengueni herkes merak ediyor. Merak etmeyin; lezzetin peşine düştü. Soluğu Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası'nda aldı" ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de "Sürüden ayrılan penguenin nereye gittiğini çok merak etmişsiniz. Rotayı en güzel yere çevirdi. Başka bir yere gittiğini düşünmediniz değil mi" paylaşımını yaptı.

Mezitli Belediyesi ise "Son günlerde sürüsünden ayrılıp tek başına yola çıkan penguen herkesin merak konusu oldu. Merak etmeyin; soğuk havalarda içini ısıtmak için ücretsiz çorba dağıtım aracımızın yanına uğradı. Biz her şartta yanınızdayız. Siz kendinizi asla yalnız hissetmeyin" paylaşımıyla dikkati çekti.

Çorum Belediyesi de paylaşımında "O penguen doğru seçimi yaptı. #DünyanınMerkeziÇorum" ifadesini kullandı.

Talas Belediyesi, "Panik olmayın! 'Yalnız Penguen' şu anda Ali Dağı 360'ın keyfini çıkartıyor" notuyla görüntü paylaştı.