Çorum, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’nın girişimleriyle eğitim alanında önemli bir yatırım sürecine giriyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı yatırım programı kapsamında il merkezi ve ilçeleri kapsayan toplam 13 eğitim projesi hayata geçirilecek.

Eğitimde kaliteyi artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan yatırımların, Çorum’un eğitim altyapısını uzun yıllar hizmet verecek kalıcı eserlerle güçlendirmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, “Yoğun çalışmalar neticesinde ilimizin eğitim altyapısına güçlü bir ivme kazandırıyoruz. İl genelinde devam eden ve yeniden onaylanan projelerle çocuklarımız daha güvenli, sağlıklı, donanımlı ve modern eğitim ortamlarına kavuşacak” dedi.

EĞİTİME 1,5 MİLYAR TL’LİK KAYNAK

Milletvekili Ahlatcı, son iki yıl içerisinde Çorum’daki eğitim yatırımları için yaklaşık 1,5 milyar TL kaynak aktarıldığını belirterek, bütçe kapsamında yeni okul yapımlarının yanı sıra mevcut eğitim yapılarının yenilenme çalışmalarının da hız kazandığını ifade etti.

MERKEZ VE İLÇELERDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Çorum merkezde devam eden okul projelerinin yapım süreci sürerken bazı yatırımların ihaleleri tamamlanarak inşaat aşamasına geçildiğini kaydeden Ahlatcı, yeni eğitim yapıları için de ihale takvimleri oluşturulduğunu ifade ederek, Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu’nun ise tamamlanarak hizmete açıldığını bildirdi.

İlçelerde yürütülen eğitim yatırımlarıyla merkez–taşra ayrımının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirten Ahlatcı, devam eden projelerin yanı sıra yeni okul yatırımları için de hazırlık ve ihale süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.

MODERN MESLEK LİSESİ GELİYOR

Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Ahlatcı, 1940 yapımı Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yıkılarak, Çorum sanayisinin ihtiyaçlarına uygun, modern ve donanımlı bir okul olarak yeniden inşa edileceğini açıkladı. Ahlatcı, yeni okulun, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli katkı sunacağını söyledi.

YIKILIP YENİDEN YAPILAN OKULLAR

23 Nisan Ortaokulu ile Albayrak İlkokulu’nun mevcut binalarının yıkılarak aynı yerlerinde çağın gereklerine uygun şekilde yeniden inşa edileceğini söyleyen Ahlatcı, yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip okulların modern eğitim anlayışıyla Çorum’a kazandırılacağını bildirdi.

KARGI’YA YENİ LİSE YATIRIMI

Kargı ilçesinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan lise yatırımının da Millî Eğitim Bakanlığı yatırım programına alındığını belirten Ahlatcı, “Bu yatırımın ilçede eğitimin güçlenmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor” dedi.

SPOR VE SOSYAL ALANLARA DESTEK

Eğitim yatırımlarının yanı sıra öğrencilerin sportif ve sosyal gelişimlerine yönelik projelerin de hayata geçirileceğini belirten Ahlatcı, okul bahçelerine sentetik futbol sahaları, bazı okullara ise spor salonları kazandırılacağını söyledi.

Ahlatcı, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen Valilik, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere katkı sunan tüm yetkililere şükranlarını sundu.

