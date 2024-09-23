Genç girişimci Pelin Güven’in sahibi olduğu Pelince Dekor & Dizayn ve Aksesuar Mağazası, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Pealin Güven’in yakınlarının katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Hamit Kaplan Caddesi’ndeki Adil Candemir Parkı karşısında bulunan mağazada, ev dekorasyonu konusunda profesyonelce hizmet verileceği ve zengin aksesuar çeşitlerinin müşterilerin beğenisine sunulacağı bildirildi.

Bu arada, açılışa özel olmak üzere “muhteşem” indirimlerin uygulanacağı da açıklandı.