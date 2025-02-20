Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan iki personeli ağırlayarak hizmetleri için hem teşekkür etti hem de plaket verdi.

Arif Pehlivan kurumda uzun yıllar çeşitli birimlerde görev yapan ve yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Cafer Karaman ile Emrullah Demir’i ağırladı. Pehlivan hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Karaman ve Demir’e bundan sonraki hayatlarında başarı diledi. Cafer Karaman’a plaket veren Pehlivan, Emrullah Demir’e ise Hizmet Onur Belgesi verdi.

Editör: Haber Merkezi