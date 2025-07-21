Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan Arca Çorum FK transferde hız kesmiyor. Attamah, Eze, Yusuf Erdoğan, Üzeyir Ergün, Oğuz Gürbulak, Caner Osmanpaşa ve Samudio gibi önemli isimleri kadrosuna katan Kırmızı-Siyahlılar geçtiğimiz sezon Kocaelispor’da şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Filipe Barbosa Moreira (Pedrinho) ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferin bugün veya yarın resmiyet kazanması bekleniyor.

33 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması ile 37 maça çıkarken, 2 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.