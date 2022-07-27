Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen 2'si kız, 4 kişi, pazar alanında yürümekte olan Musa Kurt ve F.C.Ç'ye pompalı tüfeklerle ateş ettikten sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

Bu sırada bir eylem için bölgede bulunan polis ekipleri, kaçan aracın lastiklerine ateş etti ancak 4 zanlı, araçla olay yerinden kaçmayı başardı.

Ekiplerin yardım talebi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan iki kişiye, çevredeki bir eczanenin çalışanları ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Musa Kurt, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan mermilerin, çevredeki bir eczanenin vitrinine de isabet ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



