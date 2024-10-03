Buharaevler Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekiplerine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da eşlik etti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince yapılan denetimlerde etiket fiyatlarının anlaşılır olması, terazilerin bulunduğu yer ve tezgahların hijyenik durumu kontrol edildi.

Pazar esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet eden Candan “Vatandaşımızın ve pazar esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Onların şikâyet ve önerilerini dinliyoruz. Ekiplerimiz haftanın her günü kurulan semt pazarlarında denetimlerine aralıksız devam ediyorlar.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ