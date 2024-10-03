Müzik ve sinema alanında sayısız esere imza atan Haluk Özkan, sanat yolculuğunu edebiyatla taçlandırıyor. Sanatçının “Uyanış” isimli ilk romanı, insan ruhunun derinliklerini keşfetmeye ve bireyin içsel dünyasındaki evrimi anlamaya yönelik güçlü bir anlatım sunuyor.

ROMANIN HİKÂYESİ:

Uyanış; 1980 askeri darbesinin öncesinde, Anadolu’nun bir köyünden Ankara’ya üniversite eğitimi için yola çıkan genç Ali ve onun fedakâr annesi Fatma Ana’nın sarsıcı hikâyesini anlatıyor. Darbe günü Ali gözaltına alınır… Fatma Ana, oğlunun geri döneceği günü beklemeye başlar. Bu bekleyiş, onun zihninde bir gölge gibi dolaşır. Bu süreç, ruhsal bir yolculuğun kapılarını aralarken, okurları derin bir gizemin içine çeker.

SANATÇI HAKKINDA:

Haluk Özkan, 1965 yılında Kayseri’de doğmuş ve İstanbul Devlet Opera ve Şan Bölümü’nü birincilikle tamamlamıştır. 1985’te çıkardığı “Vira Bismillah” albümünden bugüne kadar 25 albüm yayımlamış, birçok film ve tiyatro müziğine imza atmıştır. Ayrıca iki belgesel senaryosu yazıp yönetmiş, 2022’de Haluk Özkan Projects’i kurarak projelerine devam etmektedir.

SANAT VE EDEBİYAT BİR ARADA:

Haluk Özkan’ın müzikteki derin tecrübesi Uyanış’ta da hissediliyor. Okuyucular, eserde sanatçının kendine has üslubuyla adeta bir orkestra gibi yönettiği kelimelerle güçlü bir atmosferde buluşuyor. Ruhun derinliklerine yapılan bu yolculuk, edebiyat ve müziğin ustaca harmanlandığı bir eser olarak öne çıkıyor.

Editör: HABER MERKEZİ