Çorum'da sosyal medya üzerinden bir pazarcıyı hedef alan vatandaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

9 BİN 210 LİRA İSTENDİ

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, bir müştekinin talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüphelinin kamu davası açılmaması adına 9210 lira ödemesine hükmetti.

TAKSİT İMKANI YAPILDI

Savcılık, söz konusu paranın birer ay ara ile 3 eşit taksit halinde ödenmesine karar verdi. Çorum Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Oda olarak karar aldık pazarcılarımıza hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Onları adalete teslim edeceğiz" demişti.