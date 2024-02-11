Ağır ekonomik koşullar altında alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet eden ve pazarcı esnafına da hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen CHP Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu’nun pazar ziyareti ilgiyle karşılandı.

Pazar ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, soğuk kış günlerinde pazarda ürünlerini satmaya çalışan pazarcı esnafının zor şartlar altında esnaflık yapmaya çalıştıklarını söyledi.



31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimleri kazanmaları halinde ilk icraatlarından birisinin Cumartesi Pazarı’nın üzerini kapatmak olacağının sözünü veren Çöphüseyinoğlu, ayrıca pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbetinde yerel yönetimlerden beklentilerini dinleyerek, gerekli notlarını aldı. Esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen Çöphüseyinoğlu, Çorum’u 30 yıl aradan sonra halkçı belediye ile buluşturacaklarını kaydetti.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlardan yakın ve sıcak ilgi gören CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na pazar ziyaretinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Belediye Meclis üyeleri, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, önceki dönem İl ve Merkez İlçe Başkan ve yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri ile çok sayıda partili eşlik etti. (Haber Merkezi)