Çorum Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İl Temsilcisi Necati Gül, kamu çalışanlarının 2026-2027 yıllarına ilişkin toplu sözleşme sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Gül, kamu çalışanlarının genelini ilgilendiren ücret artışında sendikalar ve kamu işvereninin ortaya koyduğu tekliflerin arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu vurgulayarak, “Sendikaların ileri sürdüğü rakamların geçmiş veriler ve TÜİK istatistikleriyle dayanakları vardı. Ancak işverenin ortaya koyduğu rakamlar izaha muhtaç. Açıklanan hedef enflasyonun yıl sonunda gerçekleştiğine hiç şahit olmadık” dedi.

Son 20 yılda ortalama büyümenin yüzde 5,4 olduğuna dikkat çeken Gül, kamu çalışanlarının bu büyümeden pay alamadığını ifade ederek, “Enflasyon oranındaki artış sıfır artış anlamına geliyor. Kamu çalışanı bu büyümeden neden hiç pay almadı?” diye sordu.

Özellikle teknik personelin yok sayıldığını dile getiren Gül, “Ülke kalkınmasının sürücü gücü olan mühendis ve mimarlara kayda değer hiçbir ücret ve sosyal hak verilmedi. Kaşıktaki lokmaya, başınızdaki çatıya, sırtınızdaki abaya kadar her konforda emeği olan teknik personele verilen değer bu mu? Siz bu ülkenin katma değer üretmesini istemiyor musunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

Gül, yetkililere verilen sözleri hatırlatarak, “Salonlarda ve meydanlarda bizlere haklarımızı vereceğinizi söylediniz. Verilen söz emanettir ve namustur. Bu emanet bugüne kadar yerine getirilmedi, vebaldesiniz. Doymayan doyuramaz, katma değer katamaz” ifadelerini kullandı.

Kamu teknik personelinin taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyen Gül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Geçen hafta hutbede ‘kul hakkı’ denildi. Bizim talebimiz de budur; kul hakkına girmeyin. Başta ziraat mühendisleri olmak üzere tüm mühendis ve mimarların emeğine değer verin. Unutmayın, önce gelir tıkınmak, sonra gelir kalkınmak.”

Muhabir: SELDA FINDIK