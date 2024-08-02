Çorum’da üstü kapalı semt pazarlarında çadırlar kaldırılıyor. Açık pazarlarda ise tehlike arz eden eski tip çadırlar yeni tip çadırlarla değiştirilecek. Çadırsız Pazar uygulaması ilk olarak Buharaevler Mahallesi’nde bulunan Perşembe Pazarı’nda başlatıldı.

Belediye tarafından, Perşembe Pazarı’nın çatı kısmında güneş alan bölümlerin tamamen kapatılması üzerine dünden itibaren Perşembe Pazarı’nda çatı altında tezgâh açan esnaf çadır kurmadı. Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Cuma Pazarı’nda da çalışmaların tamamlanmasının ardından çatı altındaki kısımlarda çadır kurulumuna izin verilmeyeceği açıklandı.

Öte yandan, üstü açık pazarlarda kullanılan çadırlar için de düzenleyeme gidildi. Buna göre, tehlike arz eden eski tip çadırların yerine yeni tip çadırların kullanılması sağlanacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Halkımıza güvenli alışveriş imkânı sunmak için semt pazarlarımıza yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.” denildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ