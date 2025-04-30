Bursa'da sokak sokak gezen tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Gece kulübüne giderek vatandaşları uyaran tebliğciler, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendiren tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne giden tebliğciler, mikrofonu alarak sahneye çıktı. Gece kulübündeki insanlara vaaz veren tebliğcilerin o anları saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.

Editör: İHA AJANS