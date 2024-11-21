Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı Sokaklarda bir ikametten gelen kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun koku ve duman bulunan ikametin kapısı açıldığında ocakta unutulan patlıcanların yanması nedeni ile kötü koku ve duman yayıldığı anlaşıldı.

İtfaiye ekiplerince havalandırılan ikamette yapılan kontrolde başka bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK