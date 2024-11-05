Alınan bilgiye göre Kunduzhan Mahallesi  Azerbaycan Caddesi'nde bulunan çocuk parkının oyun grubu çocuklar tarafından yakıldı.  

Önce parkta eğlenen 2 çocuk, daha sonra kağıt ve yanıcı maddelerle oyun gurubunu ateşe verdi.

Parkın yandığını gören vatandaşların müdahalesi yeterli olmayınca ihbar üzerine  itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangını çıkartan 2 çocuğun kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Yangın sonrası oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

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Editör: Haber Merkezi