Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 19ADM 656 plakalı otomobile tabanca ile ateş açtı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede olay yerinde 3 adet boş kovan bulan polis ekipleri kurşunlardan 2'sinin araca isabet ettiğini belirledi.
Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Editör: İHA AJANS