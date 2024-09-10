Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup, bir süre Hollanda’da yaşayan, daha sonra Mersin’e taşınan Meftuni Topcu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Halk Ozanı Meftuni Topcu’nun vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumun cenazesi yarın (11 Eylül 2024 Çarşamba günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

Çok sayıda eseri ve bestesi bulunan Meftuni Topcu (Ozan Meftuni), son dönemlerde “Heri Çorumlu musun” adlı türküsü ile adını duyurmuştu.

"Kerilli, Adam Olmayacak mısın", "Bizim Köyün Kerillisi", "Berivan", "Pir Mahzuni", "Deli Güvercinim", "Yolcum Çorumlu Musun" adlı eserleri ile Anadolu insanının duygularına tercüman olan, özlemi, sevdayı, umudu bağlaması ile dile getiren Meftuni Topcu, sevilen ve saygı gören bir ozandı.

O’nun anısına bir eserini sizlerle paylaşıyoruz:

HEERİ ÇORUMLU MUSUN?

Sabahtan mı düştün yola,

Nere böyle hayır ola.

Kan terdesin al bir mola,

Dur bi heeri, dur bi heeri.

Yolcum Çorumlu musun?

Buralar yabancıdır,

Yabancıya sancıdır.

Hasiretlik acıdır,

Yolcum Çorumlu musun?

Ayrı düştüm diyarımdan,

Umut kesilmez yarından.

Leblebi yok mu Çorum’dan,

Dur bi heeri, dur bi heeri.

Yolcum Çorumlu musun?

Eğlen minder sereyim,

Hal hatırın sorayım.

Ne halda Kuşsaray’ım,

Yolcum Çorumlu musun?

Geçiyorsun yelli yelli,

Alaman oldun temelli.

Göbel deyişinden belli,

Dur bi heeri, dur bi heeri.

Yolcum Çorumlu musun?

Gurbet kahrı sert olur,

Ayrılıklar dert olur.

Çorumlular mert olur,

Yolcum Çorumlu musun?

Daha adını demedin,

Bir lokma bir şey yemedin.

Boynunu büküp tünedin,

Dur bi heeri, dur bi heeri.

Yolcum Çorumlu musun?

Yolcum bağrın haralı,

Belli bahtın karalı.

Meftuni’de oralı,

Yolcum Çorumlu musun?”

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR