Oyunda, huysuz ve tutucu bir adamın evini kiralamak zorunda kalan Damla ve Burcu adlı iki öğrenciyle çatkapı gelen davetsiz arkadaşları, Burcu’nun aykırı ailesi, ev sahipleri ve tuhaf oğlu arasındaki köşe kapmacayı anlatan oyun tek perdeden oluşuyor. Bekârlara ve erkek öğrencilere karşı takıntılı olan ev sahibinin yeni kurbanları Damla ve Burcu olmuştur. Ev sahibi olmanın verdiği yetkilere dayanarak oluşturduğu yasalarıyla ve kendince yeniden yorumladığı “namus” kavramına olan derinden bağlılığıyla hayatı kiracılarına zehir eder. Ama kendisi için hazırlanmış ilahi tokattan habersizdir.

Kiracı – ev sahibi ilişkisini alışılagelmedik bir üslupla anlatan “Pardon Bekar mısınız?”ı Bekir Akdağ yönetecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ