Çorum’da 2024 yılında evlenen sayısı bir önceki yıla göre azalırken, boşanan sayısı arttı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum’da 2023 yılında 3.351, 2024 yılında ise 3.255 çift evlendi. 2023 yılında 1.181 çift boşanırken bu rakam 2024 yılında 1.198’e çıktı.

Çorum’da erkeklerde ortalama ilk evlilik yaşı 27,8, kadınlarda ise 25,4 olarak belirlenirken, akraba evliliği oranı da yüzde 1,9 olarak açıklandı.

ÜLKE GENELİNDE 568.395 ÇİFT EVLENDİ

Evlenen çiftlerin sayısı ülke genelinde 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.

BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI 2024 YILINDA 187 BİN 343 OLDU

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

KABA EVLENME HIZININ EN

YÜKSEK OLDUĞU İL ADIYAMAN

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

YABANCI DAMAT VE GELİNDE SURİYELİLER 1. SIRADA

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olup toplam damatların %1,0'ını oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olup toplam gelinlerin %5,1'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları %19,5 ile Alman damatlar ve %5,7 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri %8,3 ile Faslı gelinler ve %7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Editör: Haber Merkezi