Olay, Yıldızhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) sokakta yürüyerek evlerine giderken, B.D. (17) ve A.T. (17) önlerini keserek sigara ve para istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) yanlarında bulundurdukları bıçakla B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler kendi imkânlarıyla Alaca Devlet Hastanesi giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kaçan zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslardan tabanca ve pompalı tüfek çıktı Şüpheli şahıslardan tabanca ve pompalı tüfek çıktı

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Editör: İHA AJANS