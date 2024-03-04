Kale Mahallesi Ata Caddesi üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada asker eğlencesi düzenlenen alanda silah sesi duyan polis ekipleri H.E. ve İ.A.C.'den bir adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve silahlara ait fişek elde etti.

Ayrıca Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde Yunus ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada M.B.'nin üzerinden 1 adet tabanca, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda ise usulsüz çakar kullandığı tespit edilen bir araçtan da 1 adet tabanca elde edildi.

Şüpheli şahıslar ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.