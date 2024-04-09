Kocaelispor’la Göztepe arasındaki pankart savaşı Çorum’a taşındı. İki kulüp arasında bir süredir devam eden pankartlı göndermeler Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor arasında oynanan 29.hafta maçında da devam etti.

Çorum deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Kocaelisporlu taraftarlar, Göztepe taraftarına burada da gönderme yaptı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, üst yazısında ilan detayı yazan ve Göztepe armasının basıldığı pankartı “Acil Satılık Arma” notunu düşerek paylaştılar. Pankartta ilan bedelinin 3.5 lira olması dikkat çekerken,

Göztepe taraftarlarının bu pankarta nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.