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Sigara firmalarının son günlerde esnafın talep ettiği miktarda sigara satışı yapmadığını ve ürünlerin orijinal paketlerinde değişime gidildiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Sigara firmaları vatandaş ile esnafı karşı karşıya getiriyor. Artık esnafın talep ettiği miktarda sigara verilmiyor. Daha önce orijinal paketlerde 10 adet sigara bulunurken zam geçiş döneminde paketlerin sayısı 5’e kadar düşürüldü. Ocak 2023 tarihinde 29 TL olan bir sigaranın bugün 55 TL oldu ve bugüne kadar 5 kez zam yapıldı ve zam oranı yüzde 75’İ aştı. Acilen zamlar durdurulmalı. Sigaraya zam yapıldıkça kaçak oranı artıyor. Şuan yüzde 20 oranında sigara kaçağı var. Bu kaçaktan dolayı devletin 100 milyar vergi kaybı var. Çünkü zamlar arttıkça kaçak artıyor” dedi.

Bazı sigara firmalarının yaptığı bu uygulama ile esnafın vatandaş ile karşı karşıya geldiğini belirten Bendevi Palandöken, “Sigara firmaları zam yapacakları zaman ürün satış adetinde kısıtlamaya giderek esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getiriyorlar. Bu konuda Rekabet Kurumunun uygulamaları ve Ticaret Bakanlığının yapacağı yeni bir düzenleme ile ticaretteki bu sınırlamanın önüne geçmeli” diye konuştu.