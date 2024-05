Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, engellerin emtapi ve farkındalık ile aşılabileceğini dile getirdi.

Türkiye’de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaşın olduğunu ve her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen TESK Başkanı Palandöken, 10-16 Mayıs tarihleri arasında belirlenen Engelliler Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Dünya genelinde engellilerle ilgili farkındalığın artırılması için haftanın kutlandığını söyleyen Palandöken, “Ülkemizde 5 milyonun üzerinde fiziksel ve zihinsel engeli olan vatandaşımız var. Bununla birlikte her sağlıklı insan aynı zamanda bir engelli adayıdır. Kimi doğuştan, kimi iş kazası, trafik kazası ya da doğal afetler sonucu engelli kalabiliyor. Bu bilinçle engelli vatandaşlarımıza yönelik empati duygularımızı artırarak sokakta, iş yerlerinde, kaldırımlarda, asansörlerde, toplu taşıma araçlarında, metrolarda ve kurumlarda engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmalıyız” şeklinde konuştu.

Empati ve farkındalık ile tüm engellerin aşılabileceğine vurgu yapan Bendevi Palandöken, “Engelliler Haftası, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların oluşturulması ve hayata geçirilmesi için bir fırsattır. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak, onların karşılaştığı engelleri aşmaları için destek olmak için toplumda daha fazla farkındalık oluşturmalıyız. Engelli vatandaşlarımız için toplu taşıma araçlarında ayrılan oturma yerlerinde, park yerlerinde, kaldırımlarda, işlem sıralarında, hastanelerde, okullarda ve birçok yerde ne yazık ki birtakım zorlukla karşılaşıyor. Ancak sosyal düzen içerisinde hayatı paylaşmanın önünde engel yok. Öncelikle mimari engeller ortadan kaldırılmalı. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalı, istedikleri meslekleri icra etmeleri ve diledikleri hayatı özgürce yaşamalarını sağlamalıyız. Bu ülkenin birer evladı olan engelli vatandaşlarımız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük işlere imza atacaklardır. Zihinsel, fiziksel, işitsel ya da görsel engeli olan küçüklerimizle, büyüklerimizle yalnızca Engelliler Haftasında değil her zaman empati kuralım, engelleri sevgiyle aşalım” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ