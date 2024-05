Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle gıda ürünleri, temizlik ve hijyen ürünlerine gramaj standardı getirilmesinin çok elzem olduğuna dikkati çekerek, “Çoğu Avrupa ülkelerinde gıda fiyatları düşmesine rağmen etik gerekçelerle gramaj hilelerine karşı tedbir alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor. Ancak ülkemizde özellikle gıda ürünlerinde fiyatlar her geçen gün artmasına rağmen gramaj hilelerine yönelik herhangi bir tedbir yok. Çok sayıda marka özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde ve hatta tıbbi ilaçlarda bile kâr marjlarını artırmak için gramajı düşürüyor, fiyatları ise yükseltiyor. Buna ister gizli zam deyin ister çifte zam deyin olan vatandaşın cebine oluyor. Bu tür gramaj hilelerine karşı zaman kaybedilmeden tedbir alınmalı. Bu konuda gerekli yasal düzenleme bir an evvel yapılmalı” dedi.

“BİRÇOK ÜRÜNDE GRAMAJ DÜŞTÜĞÜ HALDE FİYAT YÜKSELİYOR”

Çok sayıda paketli üründe gramaj düşürülüp fiyat artırılarak çifte zam yapıldığına dikkati çeken Palandöken, “Vatandaşın market alışverişlerinin olmazsa olmazı tereyağı, yoğurt, peynir, salça gibi gıda ürünlerinde, deterjan, şampuan, çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinde ve çok sayıda paketli üründe gramaj hileleri yapılıyor. Yıllardır her yerde 5 kg, 1 kg ve 500 gram olarak satılan ürünler bir anda küsuratlı gramajlarla satılırken fiyatı da eskiye nazaran yükseldi. 150 gram şeklinde satılan kaşar peyniri nerede görülmüş? Sırf daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hileleri tüketicinin kafasını karıştırıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkanı ortadan kalkıyor. Daha önce gramaj hileleriyle ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından çok sayıda firmaya cezai hüküm uygulanmıştı. Ancak cezaların caydırıcı olmadığı aşikâr. Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir” diye konuştu.

“TÜKETİCİLER GRAMAJ HİLELERİNİ ALO 175 TÜKETİCİ HATTINA BİLDİRSİN”

Piyasadaki fırsatçılığa karşı vatandaşların da bilinçli tüketim yapması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerine gramaj standardının getirilmesi alışveriş yaparken ürünlerin daha doğru değerlendirilmesine imkân sağlar. Ayrıca bu standartlar tüm üreticileri belirli bir ürün için ortalama fiyat skalası belirlemeye yönlendirir. Bu da adil bir rekabet ortamı oluşturur. Öte yandan bu standartlar sağlık ve beslenme konusunda da önemli bir işleve sahip. Çünkü ambalajlardaki net gramaj bilgileri, tüketicilerin alım yaptıkları ürünlerin içerdiği kalori, besin değeri ve diğer özellikleri daha iyi anlamalarını sağlar. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fırsatçılığa karşı uyanık olmalı ve piyasayı kontrol etmeli. Ayrıca bir hile veya haksız uygulamaya maruz kaldığında tüketici haklarını korumak için Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175 tüketici hattına şikayette bulunmaktan çekinmemeli” şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK