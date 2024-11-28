Çorum’un önceki valileri; Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, emekli Danıştay üyeleri Atıl Üzelgün ve Hüseyin Poroy, Çorum’da vali yardımcısı olarak görev yapmış olan emekli Bayburt Valisi Osman Dıraçoğlu, emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, hemşehrimiz Recep Kömürcü, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, belirli aralıklarla yaptıkları gibi dün bir kez daha bir araya geldiler.

Çorum’da görev yapmış valilerin ve bazı bürokratların eşleri, Perihan Yıldırım’ın öncülüğünde 24 yıldır düzenli olarak Ankara’da buluşuyorlardı. Bu toplantılara Çorum’dan Mehmet Yolyapar’ın eşi Hülya Yolyapar, İstanbul’dan da Haydar Ali Öztaş’ın eşi Sezin Öztaş katılmaktaydı. Kadınlar, dün bir kez daha Beştepe’deki TBMM Lokantasında bir araya geldiler. Bu vesileyle, eski dostlar da aynı yerde bir başka masada buluştular ve özlem giderdiler.