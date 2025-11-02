Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önceki dönem Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol ve yerine atanan Ethem Alaf, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Parti genel merkezinde gerçekleşen ziyarette Sungurlu’daki teşkilat çalışmaları ve yeni dönem planlamaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

MHP Sungurlu İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Önceki dönem İlçe Başkanımız Orhan Özyol ve İlçe Başkanımız Ethem Alaf, Genel Sekreter Yardımcımız, Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı’yı ziyarette bulundular. Nazik misafirperverlikleri ve verimli istişareleri için Sn. Genel Sekreter Yardımcımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Milletvekili Kayrıcı ise Özyol ve Alaf ile istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

Muhabir: Haber Merkezi