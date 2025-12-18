Mobilya sektöründe ülke çapında üne sahip “Çorum’un gururu” Özlem Max Mobilya, her yıl olduğu gibi bu yıl sonunda da müthiş bir kampanya ile müşterilerine kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Samsun yolunda 7 bin metrekarelik mağazası ile bölgenin en büyük mobilya mağazası olan Özlem Max, 2025 yılını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde, yine büyük bir kampanya başlattı.

Özlem Max Sahibi Metin Ünal, 2026 kreasyonunu Çorumluların beğenisine sunduklarını belirterek, turuncu etiketli ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler uyguladıklarını söyledi.

50 YILDA ULAŞILAN BÜYÜKLÜK

Özlem Max Mobilya’nın 50 yıl önce sadece 15 metrekarelik bir işyerinde faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Metin Ünal, müşteri memnuniyetini, kalite ve fiyat performansını her şeyin önünde tutarak bugünlere ulaştıklarını, dolayısıyla “Mobilyanın Duayeni” sloganını kullanır hale geldiklerini vurgulayarak, “Çağdaş konsept, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazesi ile sektörün öncüs olmaya devam ediyoruz” dedi.

9 TAKSİT İMKANI

Yatak odasından salon takımlarına, yemek odasından koltuklara, bazadan yatak çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturduklarını belirten Ünal, tüm ürünlerde 9 taksitte ödeme kolaylığını müşterilerine sunduklarını, her bütçeye uygun mobilyaları ile toplumun her kesimine hitap ettiklerini belirtti.

31 ARALIK'A KADAR BÜYÜK FIRSAT

Kampanyanın 31 Aralık 2025 tarihine kadar süreceğini de ifade eden Metin Ünal, yeni tasarım mobilya çeşitlerini görmek, benzersiz fiyat ve ödeme seçenekleri hakkında bilgi edinmek isteyen herkesi mağazalarına beklediklerini söyledi. Ünal, özellikle yeni yuva kurmak isteyen, evlilik planı yapan ya da evini yenilemeyi düşünen çiftlerin bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

İLKLERE İMZA ATAN MARKA

Özlem Max’ın ilklere imza atan ve Çorum’u aşarak bölgeye hitap eden bir markaya dönüştüğüne de dikkat çeken Metin Ünal, “Yeniliklerimizle sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiş bir firma olarak, mağazamız bünyesindeki teknik servisimizle, satış sonrası hizmetimizi azami titizlikle sürdürüyoruz. Tüm ürünlerimiz için 2 yıl garanti veriyoruz ve Türkiye’nin her yerine adrese teslim satış yapıyoruz.” diye konuştu.