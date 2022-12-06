BİM CEO’su Galip Aykaç, fahiş fiyat eleştirilerine ilişkin olarak, “Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da, fahiş fiyat eleştirilerinin odağındaki Aykaç’a Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığını bıraktığını ancak bu istifanın kendilerini tatmin etmediğini, vatandaşlardan BİM’in yerine yerel esnaftan alışveriş yaparak, BİM’in en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Vatandaşları mahalle bakkallarından alışveriş yapmaya davet eden Özkan Şanal, şunları söyledi:

“Fazla değil, 1 hafta gitmeyelim zincir marketlere bakın nasıl hizaya geliyorlar. BİM’in CEO’su şimdiye kadar devletin ve milletin desteğiyle 9 ayda 5 milyar TL kar açıkladı, şimdi de vatandaşa ve üstü kapalı şekilde devlete posta koyuyor. ‘Bre ahlaksızlar, bre densizler’ kimmiş, siz bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceksiniz. Gelin hep birlikte zincir marketleri boykot edelim.”

Zincir marketlerin artık devleti ve siyaseti tehdit eder duruma geldiğini vurgulayan Şanal, “Ne yazık ki bulunduğu bölgeye ekonomiye ve istidama katkıları olmayan, sadece yerel sermayeyi alıp götüren zincir marketler elde ettikleri ekonomik güçle hükümeti, devleti, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve gazetecileri açık bir dille tehdit etmeye başladılar. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak ise yıllarca haksız rekabetle karşı karşıya bırakılmamıza rağmen devletimize hiçbir zaman küsmedik” dedi.

BİM’in CEO’sunu fahiş fiyatlara tepki gösterenlere yapmış olduğu hadsiz sözlerinden dolayı şiddetle kınadığını ifade eden Özkan Şanal, “Bu konuda hükümetimizin atacağı tüm adımları sonuna kadar destekliyorum. Ayrıca gıdayı bakkaldan, ekmeği fırından, eti kasaptan, sebze ve meyveyi manavdan, çerezi kuruyemişçiden, ayakkabıyı ayakkabıcıdan, kırtasiyeyi kırtasiyeciden, telefonu telefoncudan, elbiseyi tuhafiyeciden alalım. Alışverişini yerel esnaftan yap ki kazanan Çorum olsun. Yaşasın mahalle bakkallarımız” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

