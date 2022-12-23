Başhekim Sinan Zehir, öğretim üyelerinden Profesörlük unvanı alan Osmancıklı hemşehrimiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Yağan ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Şenel ile makamında bir araya geldi.

Öğretim üyelerini yeni unvanlarından dolayı tebrik eden Başhekim Doç. Dr. Zehir sağlık hizmeti sunumu ve akademik faaliyetlerin sürdürülmesi aşamalarında tüm öğretim üyelerine desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Zehir daha sonra ise tebrik ettiği Yağan ve Şenel ile birlikte pasta kesti.



(Volkan SINAYUÇ)

