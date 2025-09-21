CHP’nin “Darbeye ve kayyuma hayır” sloganıyla düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı başladı. Genel Başkan Özgür Özel, iktidarı sert sözlerle eleştirerek, "Seçilmiş otokrasiden, seçimsiz diktatörlüğe yöneldiler. Bu düzen milletin değil, AK Parti’nin kara düzenidir" dedi. Özel, güven oylamasında “güvensizlik” yönünde oy verilmesi çağrısı yaptı. Oylamada güvensizlik kararı çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde yaşanan krizler, “şaibeli kurultay” tartışmaları ve kayyım uygulamalarına karşı tek ses olma amacıyla olağanüstü kurultaya gitti.

'DELEGE' KARARI

Bu kurultayda 1127 delege oy kullanacak. Yeni bir “şaibe” tartışmasının önüne geçmek için İstanbul delegeleri, PM ve YDK üyeleri oy kullanamayacak. Ayrıca hakkında iddianame bulunan delegelerin de sandığa gitmesine izin verilmeyecek. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın bazı delegeler ise kurultaya katılmayacak.

YENİ KURULTAY TAKVİMİ

22’nci Olağanüstü Kurultay’ın ardından CHP, Kasım ayında yapılacak 39’uncu Olağan Kurultay için hazırlıklara başlayacak. Bu kurultayda yeniden genel başkan, PM ve YDK seçimleri yapılacak ve yeni parti programı delegelerin onayına sunulacak.

ÖZEL YENİDEN BAŞKAN

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay'da kullanılan 917 oydan 835'i geçerli sayıldı. Geçerli sayılan oyların tamamını CHP Lideri Özgür Özel aldı.

Özel 4-5 Kasın 2023'teki 38. Olağan kurultay, 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay ve bugün yapılan 22. Olağanüstü kurultay olmak üzere yaklaşık 2 yılda 3. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Muhabir: Haber Merkezi