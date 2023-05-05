Seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, Türkiye’nin en önemli seçim döneminin içinde, baharın gelişinin arifesinde olduğunu söyledi.

MEMLEKET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CHP’YE KATILDI

Seçimin ilk turda bitirilmesi için birlikte olmaya ihtiyaç olduğunu belirten Özer, “İlk turda bitirmek için fedakarlık yapılmasına, daha kalabalık olmamıza ihtiyaç var, ayrılığa gayrılağa değil omuz omuza vermemize ihtiyaç var. Bu çağrımızı iki vatan evladı duymuş Memleket Partisi’nin 2. ve 3. sıra milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakır aramızda bize katılıyorlar. Buyursunlar gelsinler” dedi.

“BUNDAN SONRA KUTUPLAŞMAK YOK KUCAKLAŞMAK VAR”

Seçim otobüsüyle gelirken kendisini selamlayan vatandaşlar olduğunu ancak arada bir tane de rabia işareti yapanlar olduğunu anlatan Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

“Biz ona da kalp yaptık. O da bize el salladı. Bundan sonra Çorum’da da Türkiye’de de kutuplaşmak yerine kucaklaşmak var, şeytanlaştırmak yok kardeşleştirmek var, ötekileştirmek yok, ötekine sahip çıkmak onu da kucaklamak hep birlikte olmak var.”

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da miting yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da hızlı tren ve havaalanı vaadi üzerinden yüklenen Özel, Soylu’ya 2019 seçim döneminde Çorum’da verdiği sözleri hatırlattı.

Havaalanı ve hızlı trenin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 21 yıldır Çorum’a vaat edip vaat edip yapmadığı bir iş olduğunu vurgulayan Özer, şunları söyledi: “Ben geçen sefer Çorum’a geldiğimde dedim ki hızlı trenle geldim yanımda AKP milletvekiliyle, eski MHP’li AKP il başkan yardımcısı oturuyordu tren de dedim kalabalıktı. Neden çünkü Acemi Birliği’nde yemin töreni varmış dedim bütün gazeteciler güldüler. Çünkü Çorum’a verilmiş havaalanı sözü yerinde yeller ediyor. Çorum’a söz verilmiş hızlı tren yerinde yeller esiyor.

Süleyman Soylu havaalanını, hızlı treni vadedeceğine 2019 seçimlerinde gelip de burada söz verdiği Asker Acemi Birliğini getirsin. Polisin moral eğitim merkezini getirsin. Ama getirmemiş hala daha gelip ‘İktidarda olursak şunu yapacağız bunu yapacağız’ diyor. Bak Süleyman Soylu, hızlı trenle gelemedik ama olmayan hızlı trene seni bindirip Çorum seni gerisin geri yollayacak inşallah.”

“ÇORUM’UN HASTANELERİNDE UZMAN DOKTOR EKSİKLİĞİ KALMAYACAK”

Özel ayrıca, ilimizde 2017 yılında devlet hastanesinin kapatıldığını yetkililerin 2021 yılında açılacağını söylediklerini hatırlatarak, “2023 oldu halen daha hastane açılmadı.

Çorum’un ilçelerinde hastanelerde 2 tane uzman doktor var rapor için 3 imza lazım oluyor bütün ilçeler merkeze, başka illere gitmek zorunda kalıyor. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı adayımız ne diyor ‘Cumhuriyetin 100. Yılı şerefine 100 bin sağlıkçı ataması, 100 bin doktor ataması gelecek. Çorum’un hastanelerinde uzman doktor eksikliği kalmayacak. Çorum’un ilçeleri merkeze hastalarını taşımak zorunda kalmayacak. Sana söz Çorum sağlıkta ki bütün sorunlarını 14’ünden sonra Bay Kemal çözecek.”

(Nurdan AKBAŞ)