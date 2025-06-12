Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında, yüzme milli takım hazırlık kampı Çorum’da başladı. 16 Haziran’da sona erecek olan hazırlık kampının sporcu kadrosunda Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu, Eymen Özdemir, Yunus Emre Çakır, Gizem Koyun Bakan, Zeynep Duru Çifçi, antrenör kadrosunda ise Çorumlu milli antrenör Çetin Koçak’ın yanı sıra Muhsine Dalgıç, Cenk Utkuoğlu, Onur Mutlu, Serçin Aksu, Tuğçe Kaplandeniz, Eda Özlem Ayan Açar yer alıyor.

Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek olan hazırlık kampında milli yüzücüler sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapacaklar. Kamp süresince yüzme tekniklerinin geliştirilmesi, kondisyon artışı, yarış stratejileri ve mental hazırlık gibi tekniklerin üzerinde çalışmalar yapılacak.

Kampın başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli takıma kapılarını açan Çorum’a teşekkür ederken, sporcu ve antrenör ekibine ise başarılar diledi.